Alexandre FLEURY

Actuellement en Master 1, je suis à la recherche d’un stage de juillet 2016 à juin 2017 dans l’activité Marketing et Management.



Diplômé d’un BTS Commerce International, mes expériences en tant qu’assistant manager dans le monde de l’agroalimentaire en Nouvelle-Zélande, à Londres et en France m’ont permis de développer un savoir-faire dans l’exportation des produits alimentaires. Ce diplôme a révélé chez moi, une véritable passion pour les langues et cultures étrangères. J'ai appris à mieux me connaitre et à comprendre le consommateur final (le seul juge).



Spécialisé en international management à INSEEC Business School Bordeaux et à ISM Dortmund (semestre à l’étranger en Allemagne) dans le but de construire une carrière à l’international, je participe cette année à un projet innovant, « le challenge Aetos concept drone ». Ce concours initié par le cluster Aetos et sous la houlette d’entreprises spécialisées dans l’aéronautique comme Thales, Mugen, R&Drone, Skeyetech, met en compétition des équipes pluridisciplinaires relevant de trois grands domaines. Marketeurs, designers et ingénieurs unissent leurs compétences pour concevoir « le drone civil de demain ». Cet événement en collaboration avec des mentors de l’aéronautique est l’occasion d’innover, et de voir le monde sous un autre jour.



Je serais, à la fin de mon cursus scolaire, à même de gérer de nouveaux projets commerciaux et ainsi capable de déceler et conquérir de nouvelles opportunités. Je pourrais de surcroit, faire les adaptations marketing nécessaires dans le but d’atteindre les objectifs. Je suis heureux de mon parcours qui me permet de soutenir le commerce extérieur français en partant à la conquête de nouveaux marchés. Promouvoir les produits à haute valeur ajoutée à l'étranger et donner au savoir-faire français un rayonnement mondial est une réelle motivation. S’il y a trois choses que vous devez apprendre sur moi, ce sont les suivantes : « je n’ai pas peur d’échouer », « je suis travailleur, car pour moi il n’y a pas de réussite sans travail », et la dernière la plus importante « j’ai confiance en moi ».



Mes compétences :

Commerce international

Management international

Négociation achats

Innovation

Marketing

R&D

Logistique