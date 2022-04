Alexandre FOLLAIN

Graphiste / Illustrateur / WebDesigner en Freelance depuis de nombreuses années, je recherche toujours de nouvelles collaborations et de nouveaux horizons. Je vous invite donc à visionner mon Book-Web et mon CV, qui vous donnera un large aperçu de mes compétences et de mon travail le plus abouti surArray



L'animation 2D fait partie de mes compétences (Flash / After Effect).



Un de mes travaux les plus récents dans ce domaine, la Web-série cartoon "ZOZO - Le Fugitif de l'Espace" a été sélectionnée dans de nombreux WebFest et récompensée pour ses qualités. Site officiel :Array



Vous pouvez visionner les épisodes directement sur :Array



N'hésitez pas à me contacter pour d'autres renseignements.



Dans l'attente de vous lire, je vous présente mes sincères salutations.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Web design

Illustration

Graphisme

Chaîne graphique

After Effects CS6