Guillaume Didier est né à Reims en France. Passionné par le son et l'image, il intègre à Paris la prestigieuse école de cinéma ESRA (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) et obtient en 1995 son diplôme en réalisation.



Scénographe et vidéaste, Guillaume DIDIER réalise différents formats de production audiovisuelle : films de spectacle, films d'entreprise, spots de publicité TV.



Guillaume DIDIER a réalisé plus de 100 films publicitaires diffusés sur des chaines TV comme Euronews, LCI, France Télévision, BFM TV, Luxe TV, Fashion TV...

En parallèle, il a réalisé des campagnes de films publicitaires au Maroc.



Guillaume DIDIER a remporté de nombreuses récompenses pour ses courts-métrages et installations d'art vidéo et réalise également la bande son de certains de ses projets.



Mes compétences :

Final Cut Pro

Microsoft Office

Apple Mac

Adobe Photoshop

ART