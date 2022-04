Alexandre FONTAINE

J’occupe actuellement le poste de responsable de centre de profit au sein de l’entreprise ESCOT Telecom

Fonction de pilotage de l'activité multi techniques sur département de la Haute Loire (43) qui m’attribue le rôle de garant de la rentabilité de ce secteur et la coordination quotidienne de 40 techniciens



Aujourd’hui, mon ambition est d'optimiser la production et contribuer de façon efficiente à l’adaptation de mon entreprise aux évolutions du marché en répondant aussi bien, aux exigences des clients qu’aux exigences légales et normatives.



Mes compétences :

Qualité

Norme ISO 14001

Norme ISO 9001

Management opérationnel

Amélioration continue

Sécurité

Assurance qualité