Alexandre FONTANA

Franco-allemand, 39 ans, passionné de communication politique, j'ai une connaissance approfondie du monde médiatique et institutionnel français.



Acteur important de la communication de toutes les campagnes électorales centristes, de 1999 à 2012, j'ai commencé comme attaché de presse d’un parti politique (de 1999 à 2002). Puis responsable de la communication et de la presse de deux groupes parlementaires à l’Assemblée nationale (de 2002 à 2007, puis en 2011 et 2012), j'ai acquis une expertise des processus législatifs et plus largement de la vie parlementaire.



J'ai découvert les grands enjeux et les acteurs importants du monde de la Défense pendant trois ans et demi (de 2007 à 2010), comme conseiller pour la presse du ministre de la Défense.



Je souhaite offrir mes compétences en communication et en affaires publiques, idéalement à une grande entreprise franco-allemande.



Mes compétences :

Communication institutionnelle

Communication