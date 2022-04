Alexandre FORGET

Diplômé d'un BAC+3 Négociateur d'affaires au Pôle Universitaire de Léonard de Vinci (La Défense), j'occupe aujourd'hui le poste de Coordinateur Direction Commerciale pour la société ALD Automotive.



Travaillant au sein de la Direction Commerciale, je suis l'intermédiaire entre la Direction des achats, les constructeurs automobiles, et les commerciaux de France.

Mon but : Dynamiser les ventes et aider les commerciaux à gagner des parts de marché. Je les accompagne dans leurs démarches auprès des constructeurs afin d'obtenir de meilleurs conditions.

En relation direct avec le Directeur Général Adjoint au Commerce d'ALD Automotive, je m'assure au quotidien de l'accompagner dans ses projets (organisation de séminaires, évènements constructeurs, accueil des fournisseurs et des clients, reporting commercial, etc...).



J'ai intégré la société en Décembre 2010 en tant qu'Attaché Commercial.



Mes compétences :

commerce

attaché commercial

vente

prospection

commercial

technico-commercial