Alexandre FORNÉ

Personne autonome, dynamique et polyvalente, spécialisée dans la création et la mise en œuvre des systèmes de management de la qualité, de la sécurité et de l’environnement.

Bon pédagogue et homme de terrain, j'aime être au contact des équipes opérationnelles.

* Pilotage du SMQ, SMS et SME

* Définition des politiques et des indicateurs

* Normalisation et Qualification Produits (CE, ANSI, UkrSEPRO)

* Gestion des affaires règlementaires et relation avec les autorités (Douanes, DGCCRF)

* Formations, sensibilisations



Mes compétences :

Management

Normalisation

Certification ISO

Microsoft Dynamics

Norme ISO 9001

Management de la qualité

CAPA

Continuous Improvement

Microsoft Office

Politique de sécurité

Amélioration continue

Pilotage de la performance

Gestion des déchets

Gestion du risque

OHSAS 18001

Norme HSE

Veille réglementaire

Norme ISO 14001