Alexandre FOURCROY

Issu d'une formation commerciale et ayant multipliés les expériences, je suis à la recherche d'un poste de conseiller-vendeur dans le domaine de la rénovation, de l'isolation et des énergies renouvelables.





Mes compétences :

Maçonnerie

Proposer des solutions adaptées

Téléprospection

Accueil clients/visiteurs

Microsoft Office

Créer des documents publicitaires

Logiciels commerciaux

Réalisation de devis/factures

Négociation

Vente

Gestion des stocks

Suivi clientèle

Analyser les besoins et définir les objectifs