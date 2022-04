Alexandre FOURNIER

Ingénieur Arts et Métiers diplômé en 2015, je m'oriente vers les métiers d'ingénieurs méthodes en milieu industriel pour mon projet professionnel.



On me dit dynamique, enthousiaste et ouvert d'esprit. J'aime travailler en équipe tout en étant autonome. Je souhaiterais commencer ma carrière professionnelle là où mon esprit d'analyse et mes capacités de communication seront les bienvenus.



Sans cesse désireux de relever de nouveaux défis, j'aimerais travailler dans une entreprise qui pourrait développer mon esprit d'analyse, m'offrir une vision à long terme et me faire entrevoir des perspectives d'évolution.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me rencontrer.



Mes compétences :

Catia v5

Microsoft Office 2010

Mathematica

Microsoft Visio