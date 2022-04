Alexandre FRAYSSE

Bonjour,



Je cherche à intégrer une prestigieuse société industrielle où mes compétences pourraient être

efficacement mises à contribution.



Ayant travaillé dans cette grande famille qu’est le formidable monde de l’industrie pendant trois ans

chez les Laboratoires Pharmaceutiques Boiron en tant qu’opérateur de production/conditionnement,

j’aimerais sortir de mon cursus de technicien automobile pour revenir dans ce milieu passionnant ou

chacun apporte une pierre à l’édifice de la qualité pour ainsi contribuer à un engagement personnel

et avoir participé à un produit fini irréprochable.



Etant quelqu’un de sérieux, polyvalent, maniaque et toujours déterminé dans ce que j’entreprends,

j’aimerais mettre à profit mon expérience professionnelle à votre service pour ainsi véhiculer une

image qualitative, responsable et rigoureuse de ma future société.



De plus , ayant également une grande capacité d’adaptation et d’assimilation, je saurais mettre

en oeuvre les mesures nécessaires pour vous démontrer mon expérience, mon envie d’apprendre et

serais ravi de pouvoir mettre en pratique les règles complémentaires à votre entreprise, en toute

autonomie d’un métier passionnant qu’est le secteur de l’industrie.



Branche idéale pour moi de par son respect des procédures, sa précision, sa productivité et son

habileté manuelle.



Disponible, je me tiens à disposition pour tous renseignements complémentaires.



Mes compétences :

SAP ERP

SAP

Microsoft Excel

ISO 900X Standard

Audit

Microsoft Word

Qualité

Animation d'équipe

Production industrielle

Management