Alexandre FRAISSE

Formation de bases: BEP, BAC PRO Electrotechnique lycée Jacob Holtzer Firminy (2000) BTS maintenance industrielle



Formation: Sauveteur secouriste (depuis 2002)

Techniques de réparations et d'entretiens de machine textile de confection

Go Management et LEAN Manufacturing (2011)

BTS maintenance industrielle en alternance lycee AFIL St Etienne(2011)

formation automatisme OMRON (juillet 2013)

chef d equipe maintenance depuis decembre 2013

Pilote TPM entreprise (2013)



Mes compétences :

Management et organisation maintenance

Confection

TPM, 5S, resolution de panne