Alexandre FRELIGER

- Définition d’offres e-Marketing

- Stratégies d’acquisition: plateforme d’affiliation, campagne co-registration.

- Search engine marketing : liens sponsorisés (SEM) et référencement naturel (SEO).

- Stratégie e-Mailing: mise en place de stratégies d'emailing, connaissance des outils de diffusion Emailvision et Mailperformance, analyse et reporting d'opération.

- Plans médias online.



Mes compétences :

Marketing web

Emarketing

Plan média

Epub

Seo

Emailing

Affiliation

Liens sponsorisés

Sem

Réseaux sociaux

Marketing stratégique

Marketing