Alexandre FRÉROT

Ma formation initiale de sage-femme m’a permis d‘exercer dans le milieu hospitalier pendant 4 ans et d’observer la problématique du temps dans la formation des professionnels de ce milieu.



Progressivement, le contact avec les patients et étudiants m’a fait découvrir l’aspect éducatif du métier de sage-femme.



Cette découverte m’a donné l’envie d’affiner mes compétences en matière de pédagogie ce qui m’a conduit à poursuivre mes études dans ce domaine.



Dans le cadre de cette formation, je me suis particulièrement intéressé aux formations à distance et à l’ergonomie des documents multimédias, j’ai réalisé un mémoire de fin d’étude traitant ces deux sujets.



Je suis intimement persuadé que les formations à distances et mixtes peuvent répondre à la problématique du temps impactant la formation des professionnels de santé en s’adaptant à leurs besoins et disponibilités.



Je souhaiterais aujourd’hui mettre mes connaissances du milieu du soin au service de la conception, du déploiement et de l’évaluation de programmes de formation en ligne.



Mes compétences :

Diagnostics médicaux

Diététique

Néonatologie

Ergonomie des formations e-learning

Conception et évaluation de programmes et de forma

Soryline 2

Éducation, prévention et promotion de la santé

Photoshop

Conception et évaluation de programmes et formatio

MoodleCloud

Suite Google

Langages HTML5 et CSS3

Microsoft Office

Gestes et soins d'urgence

Gynécologie et obstétrique