Nous sommes un fonds d’investissements sur la place Fédérale et nous somme inscrits à la chambre du commerce du Liechtenstein depuis 1964.

Spécialisez dans la levée de fonds sur les marche publics et la revente de c est fonds sous forme de crédit internationale ou de mise en place de lettre de crédit.

Nous recherchons activement des porteurs de projets afin de leurs proposez des solutions de financement.



Mes compétences :

Gestion financière

Joaillerie

Restauration

Immobilier

Horlogerie

Finance