Emmanuel RIVIER

Bonjour,



Après 20 ans dans des banques où j'ai passé l'ITB et occupé des fonctions de cadre, puis de cadre supérieur dans le domaine des crédits, j'ai souhaité devenir indépendant, ce que j'ai réalisé depuis fin 1999.



J’ai développé récemment une nouvelle activité en lien avec le développement personnel. C’est un ami qui m’a parlé de cette opportunité d’affaire et j’ai énormément accroché au projet.

Parallèlement passionné de lecture je propose des livres en vente sur Amazon

Enfin je fais partie des réseaux commerciaux des compagnies Master Business, Royaltie GEM et WEE



Depuis 1984, je suis Officier de Réserve du Service d'état Major à la DMD de Nice, toujours sous contrat d'emploi et actuellement Lieutenant-colonel. Je suis Officier dans l'Ordre National du Mérite.



Mes compétences :

E-commerce

Réseaux sociaux