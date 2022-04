Alexandre FUCHS

Ingénieur en efficience énergétique



- Réflexion globale sur l’impact énergétique et environnemental des bâtiments :

° Définition de solutions d’enveloppes (isolants, matériaux, menuiseries, mise en œuvre, traitement des ponts thermiques, etc.),

° Etudes liées au confort thermique, à la qualité de l’air intérieur, et à la récupération d’eau de pluie,

° Simulations Energétiques Dynamiques (SED), Simulations Thermiques Dynamiques (STD),

° Etudes de mécanique des fluides numériques (CFD),

° Etudes comparatives technico-économiques de solutions techniques énergétiques,

° Calculs réglementaires thermiques (RT2012/RTEx),

° Etudes réglementaires de faisabilité des approvisionnements en énergie (EFAPE).



- Études de conception, dimensionnement et chiffrage des installations de :

° Chauffage Ventilation Climatisation Désenfumage (CVCD),

° Plomberie Sanitaire (PLB),

° Fluides Industriels (FLI),

° Transport de fond par réseau PNEumatique (PNE).



- Périmètre d’études : Construction et réhabilitation de bâtiments SNCF de types :

° Gares et pôles d’échanges multimodaux (ERP),

° Ateliers de maintenance ferroviaire (ERT),

° Bureaux, commerces,

° Parkings.



- Fonctionnement en mode projet suivant loi MOP : ESQ, APS, APD, PRO, ACT, VISA, assistance DET et AOR.



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Computational Fluid Dynamics

Autodesk Revit

Autocad