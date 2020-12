Alexandre G. LONGIN

Après un double Bachelor validé en Business Management/Marketing (Dublin Business School), je poursuis un double cursus en MBA Business International :

- La 4ème année s'effectue à l'ISG, Institut supérieur de Gestion (Toulouse)

- La 5ème année à cheval sur l'ISG et la St John's University à New York



Motivé et déterminé, je voue à faire une carrière à l'international dans une dimension multiculturelle.



Mes compétences :

Leadership

Customer Relationship Management

Commerce international

Flexibilité

Organisation, sens des priorités

Pensée critique

Ressources humaines

Bilingue anglais