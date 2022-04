Bonjour,



Je suis Alexandre Gaché.



Après mes deux précédentes expériences dans le bricolage à domicile et dans la gestion locative d'appartements saisonniers, je me suis auto formé dans l'investissement immobilier.



Je viens de finir mes auto formations et suis motivé pour intégrer une agence immobilière en tant que Négociateur Consultant Immobilier dès maintenant.