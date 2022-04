Alexandre GAFFARI

Né au Sénégal,je suis revenu m'y installer il y a 7 ans.

Après des études de management en France et aux USA,j'ai travaillé deux ans en cabinet d'audit à Paris, puis dans le négoce international avant de rejoindre abidjan pour gérer un groupe d'imprimeries.

A Dakar depuis 2003, j'ai créé un magazine mensuel gratuit, une agence de communication et une agence immobiliere.

J'ai intégré toutes ces activités au sein d'un bureau d'affaires qui propose en plus, de l'accompagnement à la norme qualité (certification ISO), la mise en relation Business to Business.

Au Sénégal de 4ème génération, j'ai entretenu la culture des reseaux et possede une bonne maitrise de l'environnement des affaires et de ses codes.

Je parle donc le wolof couramment.



Mes compétences :

Afrique

Business

Communication

Immobilier

Qualité

restauration

Traiteur