Alexandre GHAFARI

Passionné par la protection de l’environnement et les affaires européennes/internationales, ces centres d’intérêt se sont exprimés à travers ma formation universitaire, et continuent de s’exprimer à travers mes expériences professionnelles et mes activités associatives.



Cette double compétence me permet de travailler dans le secteur de l’environnement et le secteur européen ; mon projet professionnel idéal serait de contribuer à la protection de l’environnement dans un contexte européen ou international.



Je suis ouvert d'esprit, curieux, et aime particulièrement vivre et travailler dans un environnement multiculturel.



Juriste de formation, mes expériences professionnelles et associatives m'ont permis de maîtriser le montage et la gestion de projets. Au delà d'un poste de juriste, je suis compétent pour travailler plus largement en tant que chargé de projet/chargé de mission.





Mes compétences :

Veille réglementaire

Juriste

Recherche

Gestion de projets

Communication écrite et orale

Analyse

Synthèse

Organisation d'évènements