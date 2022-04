Alexandre GALIBERT

Je suis actuellement ingénieur en développement web/SIG en CDD à l'UMR METIS situé sur le campus de l'université Pierre et Marie Curie (Jussieu, Paris 5). Mon contrat se terminant à la fin du mars, je recherche aussi un nouvel emploi dans le développement d'applications web cartographiques, le traitement de données spatiales et la gestion de bases de données spatialisées.



Les compétences techniques que je possède sont les suivantes :

- Développement informatique d'applications web avec les langages PHP,HTML,CSS,Javascript,XML,SVG.

- Création d'applications web cartographiques (webmapping). Mise en place de serveur web cartographique avec GeoServer avec des services WMS et WFS. Création de clients web cartographiques en utilisant les APIs géospatiales Leaflet, Google Maps et OpenLayers.

- Bases de données spatiales MySQL et PostgreSQL/PostGIS, interrogation des données avec le langage SQL.

- Géocatalogage avec l'utilisation de GeoServer pour la mise en place d'un catalogue de données en suivant la norme européenne INSPIRE.

- Utilisation des logiciels SIG QGIS et ArcGIS pour affichage de données spatiales, édition des objets, interrogation des données attributaires et production de cartes avec une mise en page.

- Administration bases de données et serveurs web Apache et Tomcat.

- Niveau intermédiaire dans la conception de systèmes d'informations ou de bases de données avec le formalisme UML



Mes compétences :

SIG

PHP / MYSQL

Bases de données

HTML5 CSS3

Javascript avec JQuery

Webmapping

Catalogage

HTML