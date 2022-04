Jean-François MICHEL

Je souhaite m’investir dans les diverses missions d’administration, de cartographie, de gestion de données qui incombent à un technicien géomaticien.



J’ai un double profil cartographe-géomaticien, j’ai pu durant ma formation et mes expériences développer des compétences techniques et professionnelles utiles à l’administration de systèmes d’information géographique.



Je fais preuve de beaucoup de rigueur et de méthodes dans le déroulement des opérations que je mène afin d’arriver à un résultat des plus satisfaisant.







Mes compétences :

SQL

MapInfo

HTML

Autocad

ArcGIS

Adobe Illustrator

Joomla

FME

NetGéo