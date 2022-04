Jean-François MICHEL

Actuellement Chef de mission Audit à la MATMUT



Pragmatique et rigoureux, je m'appuie sur mon expérience en matière d'Audit, de contrôle de gestion et de contrôle interne, acquise dans le domaine bancaire pour accompagner, mener et coordonner des missions d'audit dans un secteur d'activité en pleine évolution dans la gestion des risques.



Mes compétences :

Assurance

Conseil

Audit Interne

Contrôle de Gestion

Management de projet

Management

Banque

Fiscalité