CV : http://bit.ly/2wqf53w



Je dispose d'une expérience de plus de 10 ans dans la réalisation de projets pour les grands comptes autour de SharePoint : AG2R LA MONDIALE - RÉUNICA, Oddo & Cie, Orange Business Services, Plastic Omnium, France Télévisions, Cofely Gdf Suez, IT-CE, Natixis Asset Management, Caisse d'Epargne, Crédit Foncier, Thales Services, TNS Sofres, CHIMIREC, Logica, kadeos, BPA Solutions, SODEXO...

Formé par un cursus d'ingénieur à l’ENSI TunisieArray (première école d'ingénierie informatique de la TUNISIE), spécialité Ingénierie Informatique et Applications Technologiques.

Certifié :

70-488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions

70-489 : Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions

MCSE: SharePoint Solutions Expert

70-331 : Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

70-332 : Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

MCSA Windows Server 2012

70-410 : Installing and Configuring Windows Server 2012

70-411: Administering Windows Server 2012

70-412 : Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

70-486 : Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

MCPD 70-576 : Designing and Developing Microsoft SharePoint 2010 Applications

MCTS 70-573 : Microsoft SharePoint 2010, Application Development

MCTS 70-631 : Windows SharePoint Services 3.0 Configuration

Passionné de technologie, je cherche à développer l'éventail de compétences le plus large possible au sein de l'offre Microsoft.

Mes qualités : l'organisation, le dynamisme, la persévérance, la communication et la MOTIVATION.

LinkedIn : fr.linkedin.com/pub/jamel-abed/27/317/674



Mes compétences :

Windows Server 2008 / SQL Server 2008 / IIS7

SharePoint 2007

SharePoint 2013

Visual Studio 2010

Sharepoint 2010

Windows Server 2012

Asp.net 4.0 csharp MVC

Visual Studio 2012

SharePoint

SQL Server 2012

Microsoft SharePoint

Microsoft Silverlight

JQuery

SharePoint 2016

Visual studio 2017

Adfs

AngularJS