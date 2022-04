Spécialiste des TPE et PME, je vous apporte mon expérience dans la mise en place de votre système de gestion d'entreprise (analyse des besoins, choix du système, formation...) et vous aide à gagner en compétitivité et en efficacité.



Formateur agrée sur les produits Ciel, je vous accompagne dans la maîtrise de votre nouvel outil pour devenir rapidement opérationnel.



www.conseilsinfo.fr



Mes compétences :

ERP

Formation

High tech

Marketing

Microsoft CRM