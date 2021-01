Lionelle MABOUNGOU

Actuellement diplômée en master 2 d'analyse et expertise contrôle dans le domaine des bio-industries,je suis à la recherche d'un emploi aussi bien dans les métiers de la qualité, que ceux de l'analyse.

je suis une personne curieuse, enthousiaste, ouverte et ayant un bon esprit d’équipe et une facilité d'adaptation.

Je suis mobile en France et les pays limitrophes



Mes compétences :

Audit, Analyse microbiologique et physico-chimique

Maitrise de l'H.A.C.C.P

Methode d'audit BRC

Normes ISO 9001 14001 17025 22000

Centrifugation

Electrophorèse

Analyse et dosage chromatigraphique

Maitrise des outils d'amélioration continue

BPL

BPF

Microbiologie

Lean management , 5S, 5P, QQOQCPC...

Kaizen

Paquet hygiène