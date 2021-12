Romain DA SILVA

Compétences :

- Gestion de projets

- Organisation et transformation d'entreprises

- Communication et gestion du changement

- Définition et amélioration de processus métiers

- Domaines : Ventes, Achats, Ressources Humaines, Contrôle de Gestion, Gestion et suivi de projets



Secteurs :

- Energie & Utilities

- Luxe & Cosmétique

- Construction

- Aéronautique

- Automobile



Mes compétences :

Ressources humaines

Vente

Conseil

Organisation

Proposition Commerciale

Maîtrise d'ouvrage

Organisation d'entreprise

Gestion de projet

Optimisation des process

Conduite du changement

Achats