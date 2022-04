Alexandre GALIFOT

Actuellement étudiant en Master Ergonomie, Ingénierie et Conception de Produit (EAPICP). Ce Master me permettrait de rejoindre l'équipe d'un service R&D d'une entreprise spécialisé dans le sport.

Je possède des compétences pour mettre en place un protocole expérimental sur l’Homme ; participer au développement d’un matériel sportif, de loisir et de santé (travail sur l’interface homme-matériel et activité physique - matériel) ; tester un matériel sportif, de loisir et de santé (test de matériels existant, test de prototype…) ; analyser une pratique et/ou comprendre les effets d’une pratique sur le pratiquant (au niveau physiologique, biomécanique, …) ; lire, comprendre et synthétiser la littérature scientifique



Je suis une personne sérieuse, dynamique, motivé.





Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

SolidWorks

ImageJ

Windows Movie Maker

Kinovéa

Microsoft PowerPoint

Bois

Découpe verre