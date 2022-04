Alexandre GALODÉ

Fort de nombreuses formations et expériences professionnelles, par le passé responsable RSE et membre CHSCT, j'ai pu de me former sur la gestion de projet et acquérir rigueur, sens de l'organisation, et relationnel client.



Reconnu par la communauté, je suis l'auteur d'un livre sur Python, ai rejoint l'équipe de Developpez.com et suis chargé d'Enseignement à l'IUT GEII (Rennes1).



En plus:

> Second livre en cours sur les concepts électroniques de base

> Conception de logiciels et de projets Open Source

> Partenaire du Labfab de Rennes



Pages Web:

> http://diablotronic.free.fr

> http://deusyss.developpez.com

> http://www.labfab.fr/



Mes compétences :

Informatique

Domotique

Informatique industrielle

Mecanique

Électronique

PYTHON

Menuiserie

Metrologie

Productique/Maintenance

PIC

Opx2

Energie

Open source

SQL

XML

Conférencier

Linux