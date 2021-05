Fabien LOUIS

* Conseil et assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine des infrastructures Audio Vidéo et Domotique, Visioconférence et Communication unifiée

* Audit et études des besoins dans le domaine des infrastructures de l’Audio Vidéo, la Domotique, la Visioconférence, la convergence IP, la communication unifiées

* Rédaction d’APS, APD, CCP, CCTP.

* Réalisation d’appel d’offre, aide à l’analyse des offres.

* Assistance à la maitrise d’ouvrage.

* Etude et accompagnement dans la recherche de solutions techniques ;

* Conseil et assistance aux DSI pour le pilotage.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Environnement

Développement durable

Conseil

Bâtiment

VoIP

Audit

Cahier des charges

Domotique