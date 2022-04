Didier GUARISCO

Après 6 ans passés aux Jeudis.com (1er site emploi spécialisé sur les métiers IT), j'ai décidé de passer le pas et de fonder avec mon associé notre propre cabinet de conseil.



Ce cabinet de conseil a pour spécialisation les métiers de la Supply Chain Management, de la Logistique et de la Gestion Industrielle.



Le challenge des sociétés est à l’heure actuelle de chercher une optimisation continuelle des coûts logistiques tout en offrant un niveau de service élevé.



Nos prestations peuvent aller de la conception du projet à la définition des enjeux logistiques et business, jusqu'à la formation en passant par l'accompagnement sur le choix et la mise en oeuvre d'un Système d'Information.



L'idée étant d'entretenir une relation de confiance et durable avec nos clients.



Nous cherchons des personnes compétentes dans leur domaine mais aussi capables d'être les futurs piliers de la société, qu'ils puissent participer au développement de l'entreprise et de la relation avec les clients.



Nous fondons nos valeurs sur l'idée d'avoir une autre relation à l'humain que dans les autres cabinets de conseil, où chacun puisse à la fois participer au développement de l'entreprise mais aussi à son développement personnel.



Si vous vous retrouvez ou que vous recherchez ces valeurs, n'hésitez pas à me contacter !



