Michael GUARISCO

J'ai toujours porté beaucoup d'intérêt aux instruments électroniques qui nous entourent et c'est naturellement et par goût que je me suis dirigé dans des études d'électronique dés ma seconde année d'études supérieures, ayant commencé celles ci par une première année d'étude orientée mathématiques et physique qui m'a donné des bagages théoriques nécessaires pour la suite. Pensant sincèrement que le partage des connaissances construira l'avenir, je me dirige vers une carrière d'enseignant chercheur au sein d'un laboratoire d'électronique.



J'ai préparé puis soutenu une thèse en électronique embarqué sur le thème de la compression vidéo (H.264) sur cible FPGA (Xilinx).



Ma philosophie personnelle m'a ensuite poussé à m'orienter vers les technologies vertes et c'est ainsi que j'ai obtenu un poste d'enseignant chercheur au sein de l'UTBM. J'y enseigne l'informatique industrielle, de la conception de système électronique à base de microcontrôleur, microprocesseur ou de circuit logique programmable jusqu'à la programmation de ce composants. Sur le plan de la recherche, je me penche sur la gestion du stockage d'énergie dans les batteries type lithium-ion, en me spécialisant sur les architectures de BMS (Battery Management System).



Mes compétences :

Electronique

Algorithmie

Informatique industrielle