Alexandre GARCIA

Suite à 3 ans d’expériences sur un poste d’agent administratif, j’ai acquis des compétences dans ce secteur. Ces expériences se sont développées au sein d’une association d’éducation populaire puis d’une collectivité. Elles m’ont permis de choisir ce domaine dans lequel je m’épanouis.



J'ai acquis plusieurs expériences facilement adaptables.

Egalement, je me suis adapté à toutes les situations qui m’ont été confiées à ce jour et de façon rigoureuse.



Ainsi, c’est avec plaisir que je me rendrai disponible pour un entretien.

Cordialement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft Excel

Logiciel AIGA

Logiciel Eenfance Berger Levrault