Alexandre GARCIN

Ingénieur en Prévention des Risques de formation, je m'intéresse avant tout à ma double compétence, le management et la création d'entreprises.



Je suis actuellement en voyage pour une durée indéterminée du côté de l'Océanie, à la découverte de cultures différentes, de nouvelles idées et d'opportunités intéressantes.



Je crois profondément que rien n'est impossible : créer, innover, construire de nouvelles choses, de nouveaux environnements, nous pouvons tous changer le monde positivement !



Mes compétences :

Prévention dans les ERP (SSIAP 3)

Gestion de projet

Prévention des risques professionnels

Protection de l'environnement et des pollutions

Management de la qualité

Droit et réglementation

Sûreté des systèmes et des installations

Gestion des entreprises