Alexandre GARIN

Développeur web indépendant spécialisé dans la création et la refonte sur mesure des sites internet et d'applications web, j'accompagne mes clients autant en terme de production que de conseil.



Avant toute chose, mon métier est l'écoute et l'analyse des besoins de mes clients afin de répondre toujours au mieux à leurs attentes et ce, quel que soit leur projet ou leur budget (création d'un site internet, référencement, hébergement, conseil).



Je m'inscris toujours dans le long terme sur chacun des projets dont j'ai la responsabilité. Être proche de mes clients est pour moi une priorité, autant que faire preuve de réactivité, d'écoute et de partage du savoir.



Mes compétences :

JavaScript

Adobe Dreamweaver

HTML

Adobe Illustrator

MySQL

JQuery

JQuery UI

CSS

PHP

Adobe Photoshop