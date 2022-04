Alexandre GARLASCHELLI

Ingénieur Génie Biologique et microbiologie appliquée.

Spécialiste microbiologie industrielle et purification de biomolécules

Développement de procédés de fermentation et d'extraction de biomolécules

Production de bioplastiques dégradables et biopolymères épaississants (EPS)

Scale up des procédés de la R&D à la production.

QHSE Laboratoire R&D

transfert de technologies

Depyrogenisation de molécules pour usage pharmaceutique et médical

Fabrications GMP



Mes compétences :

Microbiologie

Biochimie

Biotechnologies

Microbiologie industrielle

Biologie moléculaire

Génie des procédés

Bio-informatique