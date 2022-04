Alexandre GARROUX

J'ai travaillé pendant 7 mois sur un chantier de pose de conduites acier 14'' et 24'' sur le champ pétrolier South Mahakam en Indonésie et 6 mois sur un chantier de pose de pipeline (système de climatisation SWAC) sur l'atoll de Tetiaroa (Polynésie), à chaque fois en tant qu'Ingénieur Travaux.



J’ai une formation d'Ingénieur Maritime avec de solides connaissances en structures OFFSHORE

installations OFFSHORE, installation sous-marine, hydrodynamique. Concernant les technologies marines, j'ai reçu une formation très complète en robotique sous-marine et en systèmes embarqués. D'autre part, j'ai aussi des connaissances en météorologie et en corrosion.



Pour ce qui est des ouvrages maritimes, j'ai de très bonnes connaissances en géotechnique, bétons, fondations, vibrations des structures,

mécanique des fluides/houle, sédimentologie.



J'ai travaillé sur des projets d'études de prix (construction d'un bassin tampon d'eaux usées) et d'installations portuaires (tuteurs professionnels)



Je parle anglais couramment (TOEIC:895). Je parle aussi italien (échange ERASMUS de 6 mois à Turin en 2009)



Mes compétences :

Offshore

pipeline

Travaux maritimes

travaux publics