Alexandre GASPARD

Élève ingénieur à Télécom Bretagne en dernière année, je me suis orienté dans les Réseaux et la sécurité. Je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études.



Mes compétences :

Assembleur

C

Java

Gestion de projet

Android

Réseaux informatiques

VHDL

Visual Basic for Applications

Python Programming

MySQL

Microsoft Excel

JavaScript

HTML

GNU

Cascading Style Sheets

C Programming Language

Adobe Photoshop