Alexandre GASSER

J'ai récemment obtenu le diplôme du DUT Gestion des Entreprises et Administrations Option Petites et Moyennes Organisations, à l'IUT de Mulhouse. De plus, je suis admissible dans une Licence de Gestion de l'Entreprise à Mulhouse.

J'ai suivi un enseignement dans divers domaines tels que la comptabilité et finance, le contrôle de gestion, le droit appliqué aux entreprises, du management, le marketing, de la communication, la logistique, la relation client et l'entretien d'achat/vente.



Je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation pour un poste d'assistant de gestion ou de direction dans une PME dans la région Mulhousienne.



De tempérament sérieux, méticuleux et motivé, j'accomplirai toutes les tâches qui pourraient m'être confiées.



Mes compétences :

Sphinx Software

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access