Justine ALLEMANN

Je suis actuellement à la recherche d'un contrat d'un an en alternance dans le domaine du contrôle de gestion ou du Revenue Management à partir du mois de Septembre 2016. Je suis particulièrement intéressée par le secteur de l'hôtellerie, qui constitue mon projet professionnel, mais je suis ouverte à tout autre domaine d'activité susceptible de me permettre de m'épanouir et de progresser professionnellement et personnellement.



Curieuse et très impliquée dans chacune mes activités, mes passions pour la photographie et le sport, en particulier l'athlétisme, me permettent de développer à la fois mon autonomie et mon esprit d'équipe, notamment lors des compétitions interclubs.



On dit de moi que je suis organisée, appliquée, et digne de confiance. Autonome et ouverte aux changements, j'entretiens de bonne relations, tant avec mes collaborateurs qu'avec les clients.



Je saurai mettre à profit dans mes prochains postes ma capacité d'assimilation, mon esprit d'initiative et ma gestion des priorités, afin de fournir, avec rapidité et efficacité, un travail de bonne qualité.



Très à l'aise avec les chiffres et le Pack Office (Word: publipostage, Excel: maîtrise des Tableaux croisés dynamiques, macros, VBA, etc), mes formations ont toujours été orientées vers la finance et la gestion. Grâce à mes différentes expériences professionnelles, je suis désormais capable de m'adapter et m'intégrer rapidement à un nouveau poste, et je saurai mener à bien toute activité utile à mes futurs collaborateurs.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office 2010

Quadratus

Microsoft Access

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Visio