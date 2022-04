Hélène BLANCHET

Je suis un Chef de produit junior / Chef de projet marketing junior, diplômée de Montpellier Business School, avec une expérience professionnelle de plus de deux ans et demi en marketing stratégique, marketing développement, marketing opérationnel, gestion de projet et marketing grande consommation.



Forte de cette expérience, je suis capable de gérer des gammes de produits et services, développer de nouveaux produits, élaborer des stratégies marketing et de communication et piloter leur mise en oeuvre opérationnelle avec des équipes pluridisciplinaires.



Je suis curieuse, organisée et dynamique, et surtout, j'apprécie le travail d'équipe, qui pour moi représente une réelle force.



Vous souhaitez échanger ? Contactez-moi :)



Si mon profil vous intéresse ou pour toutes autres questions, nous pouvons échanger par mail h.blanchet@montpellier-bs.com !



Mes compétences :

Marketing

Marketing opérationnel

Marketing produit

Gestion de projet

Lancement de produits

Planification stratégique

Développement produit

Packaging

Développement de packaging

Chaîne graphique

Panel IRI

Benchmarking

Analyse de données

Stratégie marketing

Analyse de marché

Étude de marché

Veille concurrentielle

Organisation d'évènements

Communication

Communication marketing

Planification de projet

Planification d'évènements

Travail en équipe

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Trace One

Adobe Photoshop

Seal