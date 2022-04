Aline BLANCHET

Bonjour,



En mission chez Ingenico depuis Juillet 2011, je manage le déploiement dans 3 régions clefs (LAR, NAR et SEPA) d'un ERP dédié aux activités Repair (Metrix/IFS).



Intégrée au pôle SI, j'assure, avec la responsable de domaine MM, la coordination des différents éléments du projet (IT, Analyse du As Is, Gap Analysis, Définition des Spec' pour les portails web et le smart client, Tests unitaires et d'intégration, Support Key users, Définition des KPI, Mapping des Process Docs et Rapports, Interface via BZT avec SAP, ...).



Mes compétences :

MOA