Celine BARTHET

De formation universitaire, j'ai obtenu le Master "Innovation en Qualité et Protection des Plantes" de Paris XI en 2002. J'ai donc des connaissances en agronomie, génétique et physiologie végétales, amélioration/protection des plantes. J'ai effectué mon stage de 3ème cycle chez InVivo (Paris) où j'ai mis au point un outil d'aide à la décision pour le traitement de le rouille brune sur blé.



Depuis Avril 2005, j'ai rejoint le service Affaires Réglementaire de la société Sumi Agro France, à Paris. J'y assure les homologations des produits (niveau européen et national), leur renouvellement décennal, les demandes d'ADE...J'assure la mise à jour des étiquettes produits, des Fiches de Sécurité...Je réalise également la veille réglementaire.



Mes compétences :

Affaires réglementaires

Anglais

Anglais courant

BPL

Expérimentation

Homologation