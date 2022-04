Jean-Michel COCCHI

Je suis spécialiste du monde de la santé, avec une forte orientation vente et marketing.

J'ai 22 ans d'expérience dans la commercialisation de produits de diagnostic et d'outils de recherche pour l'industrie pharmaceutique et les hopitaux.

Je recherche un poste orienté vers la gestion de distributeurs ou le management d'équipe de vente.



Mes compétences :

Vente

Santé

Immunologie

Lyon