Morgane GASPARI

Titulaire d'un Titre professionnel Niveau III (Bac+2) Gestionnaire de paie, je suis actuellement en poste en tant qu'Assistante RH à l'APIRJSO.



L’APIRJSO promeut l’inclusion des personnes en situation de handicap et ne cesse de développer une offre de services innovante. L’association Inter-Régionale pour Personnes Sourdes et Malentendantes (nom d’usage) est une association de loi 1901 déclarée à la Préfecture du Loiret le 25 avril 1925 et reconnue d’utilité publique par décret du 12 août 1952. Implantée en région Centre et Bourgogne, l’APIRJSO gère neuf établissements et quatre services, dont trois ont une vocation régionale.

Depuis le 1er Janvier 2015, elle exerce un mandat de gestion avec une autre association du secteur social et médico-social : l’association pour l’Adaptation Sociale des Déficients Moteurs du Loiret. L’A.S.D.M. “La Couronnerie” est spécialisée dans l’accompagnement des enfants et adultes en situation de handicap moteur avec troubles associés sur le département du Loiret.



Si vous souhaitez avoir d'autres informations, n'hésitez pas et contactez-moi par email : morganegaspari@hotmail.fr ou par téléphone au 06 63 53 46 57.



Au plaisir d'échanger avec vous !



Mes compétences :

Vente

Technique

Marketing

Export

Communication

PAO

Management distributeurs

Encadrement stagiaire/animateurs/Auteur

Chimie analytique

Chromatographie

Gestion de projet

Biologie

Chimie organique

Relations interservices

Traduction anglais français

Evénementiel

Traduction technique

Gestion administrative du personnel

Gestion des intérimaires

Gestion de paie