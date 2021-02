Marie-Laure WALET-BALIEU

Ingénieur analyste



- utilisation d'équipements d'analyses, maintenances préventives, correctives et curatives

- développement et validation de méthodes d'analyses et de protocoles de préparation d'échantillons

- interprétation des résultats et présentation de rapports

- encadrement de techniciens et ingénieurs

- gestion de système qualité





à l'écoute d'opportunités en région Haute-Normandie



Mes compétences :

Caractérisation structurale

Spectrométrie de Masse

HPLC

RMN

Chimie

Analyse

Assurance Qualité

BPL

ISO 9001 V2008

QHSE

Organisation du travail

Suivi de projet

Gestion de projets

Accueil physique et téléphonique

Organisation d'évènements

Facturation et suivi des encaissements

Encadrement

Recrutement