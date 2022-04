Christophe BRANDILY

Je suis titulaire d’un Master 2 pro Méthodes Spectroscopiques d'Analyses et je viens de travailler à l’INRA de Rennes dans l’analyse de peptides et notamment en protéomique à l’aide de dispositifs LC/MS/MS. Ce travail m’a permis de conforter ma maîtrise des techniques de chromatographie et d’acquérir des compétences en spectrométrie de masse, en protéomique et en bioinformatique. Lors de mon parcours professionnel, j’ai développé mes capacités d’adaptation et d’anticipation face à l’analyse de différentes molécules marines dans les laboratoires GOEMAR ou encore au CERMAV. Lors de mon travail à Bioprojet Biotech, j’ai pu synthétiser et analyser des précurseurs pharmaceutiques. Grâce à mon esprit d’équipe et ma rigueur, j’ai rédigé des rapports pour différents interlocuteurs. Je souhaite continuer ce travail d’analyse de biomolécules et me spécialiser dans ce domaine.



Mes compétences :

Analyse chimique

Chromatographie

extraction

Protéines

RMN

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

Synthèse

Synthèse organique