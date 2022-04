Alexandre GAUDIN

Titulaire d'un master de Finance (2008), j'ai acquis une expérience de 8 ans dans les domaines de la trésorerie d'entreprise, du contrôle de gestion et du conseil en finance d'entreprise.



Mes deux premières expériences professionnelles (trésorerie, contrôle de gestion) ont été effectuées au sein de la Direction Financière d'un grand groupe international.

Depuis 3 ans, je suis consultant et réalise des missions orientées stratégie et finance d'entreprise au sein d'un cabinet de conseil à taille humaine.



Fort d'un esprit entrepreneurial, j'ai par ailleurs mené plusieurs projets personnels dans les domaines viticoles et commerciaux.



Je dispose par ailleurs d'un bon niveau en allemand (titulaire d'un double diplôme) et en anglais.



Mes compétences :

Conseil

Trésorerie

Développement commercial

Finance d'entreprise

Contrôle de gestion

Communication

Gestion de projet

Direction financière

Expertise comptable