Alexandre GAUDIN

Après une formation d'ingénieur par alternance, obtenue au CNAM de Paris, j'ai acquis une expérience approfondie des systèmes de contrôle commande à forte disponibilité dans les domaines industriels (raffinerie, papeterie, sidérurgie) et ferroviaires (Poste de Commande et de contrôle Centralisés (PCC), ventilation de désenfumage).



J'ai également eu l’occasion de travailler à plusieurs reprises sur des systèmes d’entraînements électriques de plusieurs centaines de kW (pompes, ventilateurs, bobineuses) qui m'ont permis d’acquérir de bonnes connaissances en électromécanique.



Ingénieur puis chef de projet en automatismes industriels, je possède des compétences en gestion de projet validées par la certification PMP. Je gère à la fois les aspects techniques, contractuels, financiers et humains des projets de systèmes de transports urbains et ferroviaires.



Travail hors France : Corée du sud, Tunisie, Allemagne, Azerbaïdjan, Equateur



Mes compétences :

Transport ferroviaire

MOE

Papeterie

Informatique

Bus de terrain

Gestion de projet

PMP

Management

Planification