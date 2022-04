Alexandre GAUDOU

Issu d'une formation technique manuelle, je travaille depuis toujours dans le monde de l'industrie.

Après avoir obtenu mes diplômes en chaudronnerie et en conception de produits industriels, j'ai poursuivi par une licence professionnelle dans la gestion de projet et l'innovation.

Suite à 10 années d’expérience en tant que projeteur / calculateur en équipements sous pression, je suis aujourd’hui responsable des études et calculs dans le domaine de la tuyauterie process et industrielles, inox et plastique.



Mes compétences :

Calculs éléments finis

Tuyauterie Industrielle

Chaudronnerie

Solidworks

Autocad

CAEPIPE

Projeteur

Gestion de projet

Dessinateur

CAESAR II

REVIT

NAVISWORKS

CODETI

CODAP

NX NASTRAN

SICAPNET